Dans les Grisons, l'or blanc est tombé en abondance, avec plus de 70 centimètres à Arosa. Au sud des Alpes, le Tessin et le Valais sont menacés par des pluies diluviennes.

Les Alpes orientales ont été particulièrement touchées par les chutes de neige pendant la nuit de samedi à dimanche. Il a neigé jusqu'à basses altitudes, a expliqué un météorologue de MétéoSuisse à Keystone-ATS.

Dans les Grisons, ce sont de 30 à 70 centimètres de neige qui sont tombés sur certaines régions au-dessus de 1200 mètres. Arosa est arrivé en tête avec 72 centimètres.

Trafic ferroviaire perturbé

La limite de la neige est descendue par endroits jusqu'à 500 mètres et quelques flocons sont même tombés sur l'aéroport de Zurich. Mais la neige n'est pas restée en dessous de 700 à 800 mètres d'altitude.

Dans le sud du Valais, entre 20 et 30 centimètres de poudreuse sont tombés. Dans le Jura neuchâtelois, neuf centimètres ont été mesurés à La Chaux-de-Fonds, à 1000 mètres d'altitude.

En matinée, les fortes chutes de neige ont obligé les Chemins de fer du Jura à interrompre le trafic sur la ligne qui mène aux Franches-Montagnes, entre Glovelier et Saignelégier. Des bus de remplacement ont transporté les voyageurs. Le trafic ferroviaire a également été fortement perturbé dans les Grisons où des lignes ont dû être temporairement suspendues.

Pluies diluviennes attendues

Les précipitations abondantes dans le sud des Alpes font peser sur la région des risques de crues et de glissements de terrain, prévient Météosuisse. Le Tessin a été placé en degré de danger 4 (sur une échelle de 5). Plus de 200 litres de pluie par mètre carré sont attendus d'ici mardi, soit une fois et demie les précipitations mensuelles.

Le Haut-Valais, lui aussi en degré de danger 4, fera face lundi à une situation «préoccupante», souligne MétéoSuisse sur son site internet. L'activité orageuse devrait y être particulièrement importante et sera accompagnée de pluies diluviennes. Certains régions du Valais centrale, dont Sion, sont également placées en degré de danger 3. (ats/nxp)