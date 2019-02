Mardi, un anticyclone a eu la bonne idée de s’installer au-dessus de nos têtes. Nous offrant une semaine «globalement ensoleillée, sèche et douce», écrit MétéoSuisse. Et de préciser: «notamment en montagne». Plus intéressant pour les Genevois et Jurassiens, pour qui les vacances scolaires débutent ce soir, cette météo favorable devrait perdurer.

La semaine du 25 février au 3 mars devrait également être «sèche et douce», avance MétéoSuisse. De quoi offrir de jolis congés en plaine. Et surtout en montagne, puisque les stations helvétiques bénéficient actuellement d’un bel enneigement. «Les conditions s’annoncent idylliques en plaine comme en montagne», note même MeteoNews.

Raisonnablement optimiste

La suite? Les météorologues n’aiment pas s’avancer trop loin. Mais se montrent tout de même plutôt optimistes pour les Vaudois et Neuchâtelois, qui seront en vacances à partir du samedi 23 février. «Ils pourraient également profiter de conditions anticycloniques. Cependant, malgré un signal atmosphérique assez robuste, la fiabilité est encore très faible à cette échéance et cette tendance restera à confirmer», explique MétéoSuisse.

Ensuite, pour les Valaisans ou Fribourgeois? «La tendance montre encore un signal anticyclonique», note MétéoSuisse. Avant de prévenir: «la fiabilité à cette échéance est quasiment nulle et il faudra encore patienter un peu avant d’avoir une prévision plus fiable».

En attendant, à vos spatules!

(Le Matin)