Les chutes de neige ont perturbé le trafic routier et ferroviaire. Samedi matin, des lignes des chemins de fer rhétiques (RhB) étaient fermées. Vendredi, c'est «le toboggan» sur l'A12 qui a dû être bouclé pendant 6h30 entre Châtel-St-Denis (FR) et Vevey (VD)

Dans le Val Bregaglia et la Haute-Engadine, il est tombé 70 centimètres de neige dans la nuit, a indiqué samedi à Keystone-ATS Urs Graf de Météosuisse. Selon les informations des chemins de fer rhétiques, la ligne de la Bernina est restée fermée jusqu'à 13h30 pour des raisons de sécurité.

Aucun bus de remplacement ne circulait non plus, car cela était trop dangereux. Il fallait également compter avec des suppressions de trains et des retards en Haute-Engadine.

Fribourg bloqué

Vendredi, le toboggan a été fermé vers 17h30 à toute circulation à la demande de la police cantonale vaudoise, selon le communiqué de son homologue fribourgeoise. Un bouchon s'est alors formé entre Vaulruz et Châtel-St-Denis.

Autoroute A 12 fermée dans les deux sens entre Vevey et Châtel-St-Denis.

Déviation mise en place pour Berne par Crissier -Yverdon. Importante perturbation du trafic sur l'autoroute depuis Lausanne en direction du Valais. Durée inconnue. Evitez si possible ce secteur — Police vaudoise (@Policevaudoise) 1 février 2019

Et les automobilistes ont dû attendre qu'un itinéraire de déviation soit assuré. Le trafic a été complètement rétabli à minuit. L'axe reliant Broc à Charmey a, lui, été obstrué par des véhicules et était impraticable pendant 1h30.

Toujours dans le canton de Fribourg, à Belfaux, un accident dû aux mauvaises conditions météorologiques a impliqué deux automobilistes de 21 et 48 ans. Blessé, ce dernier a été transporté à l'hôpital en ambulance, rapporte samedi à l'aube la police cantonale fribourgeoise.

La police met en garde contre les chutes d'arbres et appelle les automobilistes à adapter leur vitesse aux conditions météorologiques.

L'Office fédéral des routes rappelle que sur les accès à l'Oberland bernois, aux Grisons, aux Alpes fribourgeoises, vaudoises et valaisannes des bouchons peuvent se créer à cause des vacances scolaires. Il préconise de prendre la route en dehors des week-ends

l'autoroute A12 dans le sens Châtel-st-Denis -Vevey est ré-ouverte.

Actuellement et pour une durée d'encore une heure environ, le sens de la montée (Vevey en direction de Châtel) reste fermé — Police vaudoise (@Policevaudoise) 1 février 2019

Le Tessin en blanc

Même le Tessin a paré ses couleurs hivernales. Vendredi après-midi, il était tombé 15 centimètres de neige. Dix à quinze centimètres se sont ajoutés dans la nuit de vendredi à samedi dans la plaine de Magadino, à Locarno-Monti ou à Brissago, selon Météosuisse.

Entre 20 et 25 centimètres d'or blanc couvrent le Valle Maggio, à 700 mètres. A Biasca, 20 centimètres se sont accumulés. Mais même dans les régions de plaine, la neige continue de tomber, comme à Lugano sous 10 centimètres.

A cause des chutes de neige, le match de Super League qui devait opposer Lugano et Thoune samedi soir a été repoussé. Trente centimètres de neige gisaient sur le terrain du Cornaredo. Il n'est pas praticable, indique le FC Lugano dans un communiqué.

Danger d'avalanche

Selon le météorologue, une pause devrait s'installer d'ici la soirée. Dimanche matin, la limite des chutes de neige devrait à nouveau s'abaisser jusqu'en plaine au Nord des Alpes. Dans les vallées alpines, 25 centimètres de neige fraîche sont attendus et jusqu'à 15 centimètres sur le Plateau.

Dans les vallées grisonnes et dans la région entre le col de l'Oberalp et le San Bernardino, le danger d'avalanche est fort, rappelle l'Institut pour l'étude de la neige et des avalanches (SLF). Le danger est marqué dans le reste des Alpes et dans une partie du Jura. (ats/nxp)