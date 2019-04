La pétition pour «Des Ecoles supérieures accessibles à toutes et tous, sans discrimination» a été remise lundi à la Chancellerie d'Etat neuchâteloise. Le texte a recueilli 2670 signatures en trois mois.

Les pétitionnaires demandent que le Conseil d'Etat neuchâtelois reconsidère cette hausse, voire qu'il l'annule. Les frais d'écolage devraient passer de 1000 à 2000 francs par année dans certaines filières Ecole supérieure (ES) lors de la rentrée 2020.

«A terme, la volonté du gouvernement est de fermer les filières à temps plein au bénéfice des filières duales. Or, à ce jour, trouver une place d'apprentissage pour suivre un cursus à temps partiel est denrée rare», expliquent les pétitionnaires qui regrettent aussi que les entreprises n'aient pas été consultées sur leurs besoins effectifs.

Si la hausse n'est pas gelée, «les écoles supérieures neuchâteloises vont devenir bien plus onéreuses que leurs voisines, en comparaison intercantonale. Les étudiants des cantons voisins, qui représentent à ce jour presque la moitié de nos effectifs, choisiront logiquement de se former ailleurs», déplorent les pétitionnaires. De plus, les Neuchâtelois risquent d'aller aussi suivre une formation hors du canton.

La pétition a été lancée et soutenue par des syndicats (SSP, Unia, SUD) et des partis de gauche comme le POP, Solidarités ou le Parti socialiste. (ats/nxp)