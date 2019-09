«En plus d'un volet sur la gestion et l'adaptation aux effets du changement climatique, le Conseil d'Etat est prié de proposer des mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre», ont indiqué les motionnaires. Le gouvernement était favorable au texte.

La motion demande au Conseil d'Etat de dresser un état des lieux, de fixer des objectifs stratégiques et globaux, puis de les adapter et d'en définir des plus précis tous les quatre ans. «Pour chacun des objectifs visés, le Conseil d'Etat fera, si nécessaire, des propositions d'adaptation de bases légales», ont ajouté les motionnaires.

L'UDC a voulu en vain alléger la motion par un amendement. Le député Marc Arlettaz a déclaré que s'il est «opportun de réfléchir aux conséquences des effets du changement climatique, demander à notre gouvernement de réétudier les potentiels de réduction des émissions de gaz à effet de serre, chargent les services de l'administration ou leurs mandataires pour une valeur ajoutée très faible par rapport aux travaux plébiscités en 2016 par notre parlement». (ats/nxp)