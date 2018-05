Dans le canton de Neuchâtel, le placement d'enfants et de jeunes en institution est entre deux et trois fois plus fréquent que dans les autres cantons romands. Pour le Conseil d'Etat neuchâtelois, cette situation doit évoluer. Il entend donc développer et renforcer des mesures alternatives.

Le projet de modernisation présenté lundi par la conseillère d'Etat Monika Maire-Hefti prévoit le renforcement des mesures d'appui aux familles, un suivi des placements d'enfants, le développement des familles d'accueil et la limitation des placements hors du milieu familial.

Cette stratégie sera concrétisée progressivement et dans le respect de tous les partenaires concernés, en particulier les institutions, les enfants et les employés, a souligné le canton de Neuchâtel. L'actuel dispositif de soutien et de protection de l'enfance et de la jeunesse date d'il y a 50 ans.

Privilégier la famille

La diminution envisagée du nombre de places en institution sera compensée par le développement de places en familles d'accueil. Il s'agira également de renforcer les prestations de prévention et de maintien de l'enfant auprès des siens, a souligné le canton de Neuchâtel.

Les familles d'accueil proposent une vie de famille avec tout ce qu'elle comprend comme cadre, modèle, lieu d'éducation et de loisirs pour permettre à l'enfant de grandir dans les meilleures conditions. Cette alternative au placement en institution est largement plus développée dans les autres cantons.

Institution en ultime recours

Le placement en institution d'éducation spécialisée doit devenir l'ultime recours. Pour le Département de l'éducation et de la famille, il s'agit de la réponse à une situation problématique dont la complexité ne permet pas la prise en charge par des mesures ambulatoires ou par une famille d'accueil. (ats/nxp)