Le Conseil d'Etat neuchâtelois veut sécuriser le réseau routier cantonal. Il soumettra au Parlement trois demandes de crédits d'un montant total de 73,8 millions de francs. L'un des projets prévoit la reconstruction du Grand-Pont à La Chaux-de-Fonds, l'un des ouvrages les plus fréquentés du canton de Neuchâtel.

Construit au début des années 1970, cet ouvrage situé à l'ouest de la gare est emprunté chaque jour par plus de 10'900 véhicules. Il permet le franchissement des voies ferrées. Dans le dernier rapport d'inspection datant de 2016, le Grand-Pont a été jugé en mauvais état.

L'idée d'un assainissement de l'ouvrage, option considérée comme très compliquée et coûteuse à réaliser, a été écartée. Il a donc été décidé de démolir le pont existant et de le remplacer par un nouvel ouvrage. Les travaux doivent débuter en 2021 et durer quatre ans pour un montant de 17,1 millions de francs.

Les deux autres demandes de crédit portent sur l'assainissement du tunnel de La Clusette entre Noiraigue et Brot-Dessous et sur la réfection de la route reliant les Ponts-de-Martel à La Corbatière. Dans ce dernier cas, il s'agit de corriger le tracé de la route afin de l'éloigner des bâtiments.

Garantir la sécurité

Ces trois tronçons n'ont plus fait l'objet d'assainissement majeur depuis plusieurs décennies. Ces travaux sont donc essentiels pour garantir durablement la sécurité des usagers, explique mardi le Conseil d'Etat neuchâtelois. Sur l'investissement total, environ 40 millions de francs sont à la charge du canton.

Ces travaux s'inscrivent aussi dans la stratégie «Neuchâtel Mobilité 2030» visant à promouvoir la complémentarité des différents modes de transport et à assurer l'accessibilité à toutes les régions du canton. (ats/Le Matin)