«Je peine à croire que la victime ait traité votre ami de "Tamoul de merde" et qu'elle se soit montrée menaçante.» C'est ce qu'a conclu jeudi Urs Herren, le président du Tribunal régional de Berne-Mittelland, juste avant de condamner un jeune homme de 22 ans à 34 mois de prison, dont 9 mois ferme.

Il y a un an et demi, le prévenu avait cassé une bouteille en verre sur la tête d'un piéton de 47 ans. Celui-ci avait subi de graves blessures. «Ce n'est pas la victime qui a cherché la confrontation, mais vous», a estimé la Cour, qui a qualifié l'attaque de «gratuite et inattendue».

Tout au long du procès, l'accusé a tenté de faire croire aux juges qu'il avait agi en légitime défense, écrit la «Berner Zeitung». Or, interrogé sur des faits précis, il n'a pas été en mesure de livrer des réponses convaincantes. De nombreux témoins ont par ailleurs confirmé la version avancée par la victime. «Et même s'il vous avait menacé, ça n'aurait pas été une raison pour lui casser la bouteille sur la tête alors qu'il était déjà au sol», a estimé Urs Herren à l'annonce du verdict.

«J'aimais cuisiner»

Pour finir, la Cour a expliqué pourquoi le jeune homme ne doit purger que 9 des 34 mois. En alourdissant la peine, elle craignait que sa vie – jusqu'à là «ordonnée» – soit totalement chamboulée. Le prévenu vient en effet d'une famille sans histoire et dispose d'un emploi fixe.

Quant à la victime, elle avait dû être hospitalisée pendant une longue période. Par chance, elle a pu reprendre le travail. Certaines cicatrices sont encore visibles sur sa tête et la victime a perdu son odorat. «J'aimais bien cuisiner. Depuis l'agression, je ne parviens plus qu'à différencier l'acide du salé. J'essaie tous les jours de me rappeler un maximum d'odeurs pour ne pas les oublier.» (Le Matin)