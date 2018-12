Depuis le début de l'opération le 30 novembre, ce sont 20 708 personnes qui ont été prises en charge par la fondation. A Noël, les 24 et 25 décembre, les 1075 bénévoles de Nez Rouge ont ramené 3893 personnes chez elles. Ils ont effectué 1739 transports et 75 103 km, selon les premières statistiques de Nez Rouge publiées mercredi. Depuis le début de l'action le 30 novembre, près de 6400 personnes ont donné de leur temps pour ramener leurs congénères en sécurité chez eux. Ils ont déjà sillonné 447 709 km, soit 2,8% de plus que l'an passé.

La 29e opération de Nez Rouge se poursuit jusqu'au 1er janvier. Elle couvre toute la Suisse. Seules les régions de Bâle, de l'Engadine et du Haut-Valais ne sont actuellement pas desservies. Nez Rouge répond au numéro gratuit 0800 802 208. www.nezrouge.ch (ats/nxp)