«C’est un événement dans la région, et pour le canton du Jura», indiquait l'autre jour l'ornithologue Martial Farine, dans «Le Quotidien Jurassien». À tout seigneur tout honneur, c'est du retour de l'aigle royal aux Franches-Montagnes dont il était question.

Plusieurs jours d'affilée, au même endroit, Martial Farine a observé des aigles royaux transportant des proies. Depuis, il nourrit l'espoir de voir ce rapace s'établir sur le haut plateau jurassien, mais aussi dans les côtes du Doubs.

Nidification sensée

Depuis l'automne 2018, plusieurs individus ont été aperçus à Goumois, du côté du Rocher du Singe. Une nidification de l'aigle royal paraît sensée: les Alpes étant saturées, les jeunes cherchent de nouveaux terrains de chasse. Des couples se sont établis dans la Combe-Grède (BE), sur le versant nord du Chasseral, dans le Val-de-Travers (NE) et sur la Montagne de Granges (SO).

Martial Farine tient secret le lieu des observations pour ne pas faire échouer l'installation de l'aigle royal. Les ornithologues veillent à ne pas s'approcher à moins de cent mètres, ce qui n'empêche pas de belles prises de vue.

Vincent Donzé