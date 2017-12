Le deuxième sondage publié par Le Matin Dimanche et la SonntagsZeitung a confirmé le premier du début décembre. Près de 57% des personnes interrogées en ligne sont plus ou moins favorables à l’initiative «No Billag». À deux mois du vote, la menace devient tangible du côté de la SSR.

Leurs dirigeants sont également critiqués par les présidents du PS, Christian Levrat, et du PDC, Gerhard Pfister, pour leurs façons de combattre l’initiative, trop «émotive» pour l’un, trop «offensive» pour l’autre. Ces deux partis combattent également «No Billag» et leurs réactions démontrent une nervosité croissante.

Contradiction

Face à ces critiques, le directeur de la RTS, Pascal Crittin, relève la difficulté de la situation: «Nous ne pouvons pas faire campagne nous-mêmes, ce qui n’est pas facile à vivre pour nos 6000 collaborateurs qui jouent leur emploi dans cette votation. Nous essayons d’informer le plus objectivement. Nous connaissons bien le marché audiovisuel et nous informons sur notre réalité professionnelle. Maintenant, je me réjouis que la campagne commence en janvier avec les politiques et la mobilisation des milieux du sport ou de la culture en général.»

Si les sondages amènent par deux fois des nouvelles inquiétantes, Pascal Crittin y note aussi une contradiction: «Je constate qu’il y a aussi 60% des gens qui se disent satisfaits des émissions que nous proposons. Le décalage avec les 56,6% qui veulent supprimer la redevance m’interpelle. Cela veut dire que le public n’a pas pris la mesure de l’arnaque de «No Billag». D’un côté, on fait une petite économie personnelle, mais de l’autre, les émissions que les gens apprécient disparaîtront. En diminuant de trois quarts les moyens de la SSR, on ne pourra tout simplement plus les produire.»

Les prochaines semaines s’annoncent décisives pour les opposants. Mais comment faire pour inverser la tendance? L’initiative supprime non seulement la redevance, mais surtout toute forme de subventions de la Confédération à un service public audiovisuel. «De leur côté, les initiants ne proposent rien, relève Pascal Crittin. Ils veulent simplement supprimer les moyens de 60 chaînes de radio et télévision en Suisse et tout privatiser. Penser que toutes ces chaînes pourront vivre uniquement de publicité et d’abonnements, c’est une pure utopie économique. Les radios et télévisions de service public ne peuvent pas être rentables compte tenu de leur cahier des charges. Elles s’adressent à tous les publics dans toutes les langues nationales.»

En cas d’acceptation de l’initiative, tout doit aller vite. En 2019 déjà, la SSR ne pourrait plus compter sur le produit de la redevance, soit 1,2 milliard de francs. Il lui resterait 400 millions de ressources propres.

«Les plus riches l’emporteront»

La Confédération devra rapidement mettre aux enchères des concessions de chaînes. «Ce qui veut dire que les plus riches l’emporteront, prévoit Pascal Crittin. Ce qui est certain, c’est qu’ils viseront la rentabilité et qu’ils ne respecteront plus les régions périphériques et les petits cantons comme le font aujourd’hui la SSR et les radios-TV régionales.»

Pour le directeur, une telle issue aboutirait à la destruction du marché médiatique romand, où la presse subit déjà d’importantes restructurations. «À la fin, il ne restera plus grand-chose de suisse: les chaînes françaises et les plates-formes digitales internationales domineront le marché.» (Le Matin)