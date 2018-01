Le texte en votation le 4 mars menace le droit à l'information, à la communication et à la participation à la vie publique des personnes handicapées, estime la faîtière des organisations de personnes avec handicap, agile.ch, dans un communiqué publié ce lundi.

Si elle est privée de redevance et de son rôle de service public, la SSR ne pourra en effet plus garantir l'accès à ses programmes aux malvoyants et malentendants. Et les radios et télévisions régionales, elles aussi menacées, priveraient ces personnes d'un lien avec la vie locale.

Cette perte d'acquis contreviendrait à la Convention de l'ONU relative aux droits des personnes handicapées, ratifiée par la Suisse en 2014, souligne la faîtière. (ats/nxp)