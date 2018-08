L'année dernière, Emma et Noah étaient les prénoms les plus souvent donnés aux nouveaux-nés en Suisse. En deuxième et troisième places du classement 2017 figurent Mia et Sofia pour les filles, Liam et Luca pour les garçons.

Ce palmarès a été publié lundi par l'Office fédéral de la statistique (OFS). C'est la cinquième année consécutive que Noah arrive en tête du classement masculin. Sur les 44'873 garçons nés en 2017, 490 ont reçu ce prénom. Côté féminin, on compte 478 Emma parmi les 42'508 filles nées l'année dernière.

Suisse romande: Emma et Gabriel

En Suisse romande, les parents ont donné leur préférence aux Emma et aux Gabriel. Ces deux prénoms occupent la tête du classement depuis 7 ans. Emma détient même la palme depuis 2003. Côté alémanique, les petits Noah et Mia ont la cote depuis plusieurs années. Au Tessin, les Leonardo et Sofia sont rois; alors que Gian et Angelica sont les prénoms les plus souvent donnés dans la région linguistique romanche. (ats/nxp)