On a tendance à penser que les Noëls blancs se font de plus en plus rares en Suisse, est-ce vrai? MétéoSuisse nous a fourni les relevés du manteau neigeux de 7 localités depuis 1958 pour vérifier cette impression.

À la vue de ces graphiques, il est compliqué de répondre avec certitude à la question. On constate cependant que les villes de plaines connaissent rarement des fêtes de Noël sous la neige. À contrario, en Montagne, les Noëls verts sont quasiment inexistants. On remarque tout de même que les Noëls blancs semblent toujours plus rares dans les villes de plaine. L'effet paraît le plus visible dans les localités situées entre 700 et 1000 mètres, où l'épaisseur de la neige a manifestement tendance à être plus maigre chaque année. Ce qui tend à prouver que la limite des chutes de neige est de plus en plus élevée.