Noemi Di Dio (20 ans) succède à Estelle Calame-Rosset dans le costume de Miss Neuchâtel – Fête des Vendanges. Élue samedi soir au cinéma des Arcades, cette étudiante à la Haute École Pédagogique a devancé ses dauphines Athéna Tondin et Naomi Valentino. Élue également Miss Photogénique 2019 lors d'un concours organisé par Arcinfo, la très belle Noemi a fait l'unanimité. Cette 35e reine de beauté figurait parmi neuf prétendantes qui ont défilé en trois tenues devant un jury.

Les candidates devaient être domiciliées dans le canton de Neuchâtel, avoir entre 18 et 25 ans et mesurer plus de 166 centimètres. La gagnante est automatiquement qualifiée pour l’élection de Miss Suisse romande.

La Fête des vendanges se déroulera à Neuchâtel du 27 au 29 septembre prochains. Pour cette 94e édition, Noemi sera la star du corso fleuri.