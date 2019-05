Avec plus de 50 % de participation, ces élections européennes ont montré que l'UE ne laisse pas les gens indifférents, comme d'aucuns aiment à le dire. Ce scrutin révèle que sur un plan démocratique, les électeurs se sont intéressés, voire passionnés pour ce rendez-vous. Paradoxalement, c'est la poussée des nationalismes qui a mobilisé le débat. Ceux qui veulent déconstruire l'Europe ont un peu malgré eux vitaminé l'exercice politique et rendu service à la cause qu'ils combattent.

23 % d'europhobes

Cela dit, la situation n'est pas encore très claire. Le Parlement européen sort morcelé. L'alliance des deux grandes forces du Parti populaire et du Parti socialiste ne suffit plus à faire la pluie et le beau temps. Il faut dorénavant un ménage à trois pour avoir une majorité au Parlement (comme souvent en Suisse). Les europhiles restent cependant largement majoritaires face à l'addition des europhobes. L'extrême droite et les nationalistes font désormais 23 % (avec les Anglais qui devraient partir).

28 pays comme 26 cantons

En Suisse aussi, l'intérêt pour cette élection a été marqué. Ce fut l'occasion pour beaucoup de s'informer sur les idées et les groupes politiques qui façonnent l'Union européenne, sa grande diversité et ses alliances de circonstances. L'Union des 28 pays, c'est un peu comme la Suisse des 26 cantons. Ces élections ressemblent à celles du Conseil national avec une représentation en fonction de la force démographique et d'autres critères pour que les petits pays soient correctement représentés.

Un échiquier comme en Suisse

D'un point de vue idéologique aussi, on doit constater que les courants politiques qui dominent ou animent la scène européenne sont les mêmes qu'en Suisse avec un échiquier politique qui va de l'extrême droite à l'extrême gauche. Sauf qu'en Suisse, l'extrême droite et les nationalistes sont réunis dans l'UDC, que l'on peut créditer de 28%, soit un peu plus haute qu'au Parlement européen.

Un avenir pas si sombre

En Suisse, l'image de l'UE a été totalement dégradée depuis des années. Le discours europhobe martelé jour après jour par l'UDC a fini par contaminer les esprits au-delà de toute objectivité. Au PLR, au PDC et même au PS, on est devenu euro-craintif ou euro-frileux. Et pourtant, ces élections européennes, les huitièmes du nom, montrent que l'Europe n'a pas dit son dernier mot. Elles montrent que l'avenir n'est pas si sombre pour le Vieux Continent, tant que le jeu démocratique demeure la règle. L'Union européenne porte encore bien son nom. Malgré tous ceux qui souhaitent sa désunion, mais qui sont parmi les premiers à vouloir siéger à Strasbourg. (Le Matin)