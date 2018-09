Le podium publié par le magazine Bilan fait du Jurassien le meilleur pilier de bistrot du pays: 4290 francs dépensés chaque année au restaurant, devant le Genevois (4232.-) et le Zougois (3742.-). Moyenne nationale: 3297 francs (+4,5%). En queue de peloton: Appenzell, Uri et Glaris (source: Gastrosuisse).

«Ce sont les chiffres pour 2017, l’enquête a été réalisée du 1er octobre au 8 novembre 2017 auprès de 1000 personnes», précise Astrid Haida, porte-parole de Gastrosuisse. Dans le Jura, on précise qu’avec 73’290 habitants, le canton ne représente que 0,92 de la population suisse.

À Saignelégier, le patron du Café de la Poste est étonné: «Il fut un temps où on ne savait pas comment faire partir les clients. Maintenant, on ne se sait plus comment les garder jusqu’a la fermeture», indique Maurice Paupe, qui préside Gastrojura.

Stats à prendre avec des pincettes

L’autre jour, avec le menu de midi, Maurice Paupe a rempli son restaurant: déplacés dans une salle annexe, les habitués ont cédé le restaurant à un groupe de touristes alémaniques tenus pour jurassiens par les statisticiens.

Contrairement aux idées reçues, le patron du Café de la Poste a gagné davantage sur ses tranches pannées que sur les boissons: «Ceux qui accompagnent leur repas d’un verre de rouge sont en perte de vitesse», constate Maurice Paupe.

À table avec «Le Matin» au Café de la Poste, Jean-Louis Donzé s’est accordé un verre de vin. Directeur de Gastroconsult à Saignelégier, ce spécialiste en finance et en comptabilité a fait ses propres calculs, basés non pas sur un sondage, mais sur une extrapolation du chiffre d’affaires de 300 établissements.

Résultat pour le Jura: 2416 francs dépensés par an par habitant, soit 6,62 francs par jour. L'équivalent, comme il dit, de 1 café 3/4.... Très loin des 4290 francs avancés par l’institut mandaté par Gastrosuisse .

Gastrosuisse a pris des pincettes pour affirmer que «le Jura est l’un des cantons ayant la plus forte consommation». Son bémol: «Ce canton ayant une faible population et le nombre de données disponibles étant moins élevé, cette augmentation doit être interprétée comme une tendance.»

Une «tendance» qui fait s'étrangler Jean-Louis Donzé: «La vérité dans la tendance, c’est que le Jura n’a ni les dîners d’affaires de Zoug, ni les repas de la Genève internationale.»

Le problème avec la première place attribuée au Jura sur le podium de la consommation, c’est que «tous les restaurants jurassiens passent pour des voleurs aux yeux des impôts et de la TVA», selon Jean-Louis Donzé.

Le pouvoir d’achats des Jurassiens n’autorisent pas les folies supposées, mais l’interdiction de fumer et les contrôles routiers ont aussi découragé plus d’un pilier de bistrot.

Le rôle du patron

Les tenanciers qui tirent leur épingle du jeu sont ceux présents dans leur établissement: «Ce qui compte dans le Jura? Le patron et l’assiette!», assène Jean-Louis Donzé. Le patron est d’ailleurs présent dans 98,5% des établissements jurassiens, souvent en cuisine, et selon le directeur de Gastroconsult, «il ne compte pas ses heures, bien au-delà de 42 par semaine».

À Saignelégier, des peintures jurassiennes décorent le Café de Poste, mais selon Jean-Louis Donzé, «le client jurassien ne dépense pas pour le décor». Plus qu’ailleurs, le monde y appelle le monde.

L’ambiance? Elle est «française et ouverte» en Ajoie, plus «terrienne» aux Franches-Montagnes, où selon le constat de Jean-Louis Donzé, l'étranger doit se montrer deux ou trois fois avant de s’entendre dire «toi, je t’ai d’jà vu»...

Mais qu’on ne s’y trompe pas, au delà des statistiques et des interprétations: «Le Jura est festif!», conclut Jean-Louis Donzé, selon qui «les Jurassiens comme les Valaisans aiment se retrouver à l’apéro». Santé! (Le Matin)