Un mythe s'effondre (en attendant que ce soit le toit de notre maison). Selon l'Office fédéral de la protection de la population, le matériel médical dans les abris de protection civile est complètement dépassé. Ce qui serait préoccupant en cas de catastrophe; or c'est justement pour ces cas-là que les abris sont prévus. Conclusion:

Michel Pralong

L’État de Fribourg nous offre ce tweet plutôt épuré:

Dans les décisions prises, il y a apparemment celle de ne pas s’asseoir.

Renaud Michiels

Le bouquin de François Hollande «Un président ne devrait pas dire ça» va être adapté au théâtre, révèle «L’Obs». Au théâtre? En intérieur? Mais comment ils vont faire pour toutes les scènes de pluie?

Renaud Michiels

Ainsi donc, il y aurait 43 personnes qui meurent chaque année en prenant un selfie. Et les rares qui sont revenues d'entre les morts, elles racontent toutes avoir vu une lumière blanche, comme un flash?

Michel Pralong

Les Services du Parlement annoncent que ce samedi 13 octobre on fêtera les 100 ans de la votation populaire qui introduit le scrutin proportionnel pour l'élection au Conseil national. Pour l'occasion, le Palais du Parlement inaugure une exposition qui retrace les événements autour de ce fameux 13 octobre. Le moins que l'on puisse dire est que 1918 a été une année autrement plus animée pour la Suisse que 2018...

Au printemps, les Suisses ont faim et l'augmentation du prix du lait déclenche grèves et manifestations à Zurich.

En juillet, c'est la grippe espagnole qui atteint la Suisse, elle touchera 2 millions de personnes et en tuera exactement 24 449.

Durant l'été, face aux émeutes qui menacent un peu partout, le Conseil fédéral autorise les cantons à restreindre la liberté de réunion et la liberté de la presse.

Début novembre l'armée occupe Zurich et Berne, puis ce sera la grève générale du 12 au 14 novembre.

Le 14, l'armée ouvre le feu à Olten faisant trois morts.

Quant à l'élection au système proportionnel, selon la loi des séries, elle permettra l'année suivante à un nouveau venu, le groupe des paysans, artisans et bourgeois d'obtenir 25 sièges, soit la future Union démocratique du centre (UDC).

Eric Felley

Lundi dernier, la police italienne a repéré une valise suspecte à l'aéroport de Rome. Elle n'a pas hésité à la faire exploser alors que des gens se trouvaient à une dizaine de mètres de là, a constaté un journaliste présent par hasard sur les lieux. Il a pu photographier le contenu du bagage dynamité: des noix de coco! Et les flics sont repartis laissant tout en plan: au service de nettoyage de poutser cela. Mais peut-être que les pandores avaient repéré le propriétaire du bagage et lui couraient après en criant: «Au nom de la noix, on vous arrête!».

Amazing, the Italian police have blown up a bag full of coconuts and have now reopened Rome airport. Here are the exploded coconuts: pic.twitter.com/LnHhYevWIE