41 230 ans de primes maladie

Si l’on considère la prime de l’assurance de base moyenne en Suisse en 2019, soit 372.30 francs par mois, l’heureux gagnant de l’Euro Millions pourra la payer durant 495 836 mois, soit 41 230 ans. Mais qu’il ne se réjouisse pas trop vite, suivant le canton dans lequel il habite, elle peut être plus élevée. Et il ne devrait pas pouvoir tenir si longtemps, car notre petit doigt nous dit que les primes vont continuer à augmenter ces prochaines années.

Rembourser près de la moitié des seniors volés

Pro Senectute nous apprenait cette semaine qu'une personne de plus de 55 ans sur quatre était victime d'une escroquerie, ce qui représente un montant total de 400 millions de francs. Si vous êtes l'une d'elles, tentez votre chance auprès du nouveau millionnaire qui pourrait rembourser 46% de la somme.

Soutenir l'environnement mondial

Cela embête de nombreux politiques que la Suisse soutienne financièrement l'environnement mondial. La Confédération a prévu de verser 147,83 millions de francs à cet effet de 2019 à 2022. Payez à sa place, il vous restera même de quoi vous offrir quelques jets privés.

2336 nuits dans un palace genevois

Selon un classement d’Elite Traveler publié cet été, la suite Royal Penthouse de l’Hôtel President Wilson de Genève est la plus chère du monde: 79 000 francs par nuit. Avec 184,6 millions, on peut donc y passer 2336 nuits. Soit plus de six ans. Il faut bien ça pour explorer à fond ses 12 chambres et 12 salles de bains s’étalant sur 1680 m2.

¾ de Neymar

Le PSG avait payé 255 millions pour la clause libératoire de Neymar. Donc avec 184,6 millions on ne peut pas s'offrir la star brésilienne. Bon, en même temps, on ne voit pas trop ce qu’on ferait d’un Neymar, à part l’admirer se rouler par terre dans son salon…

Plus de 2000 employés

Le salaire médian en Suisse pour un emploi à 100% étant de 6502 francs, le nouveau multimillionnaire peut employer 2183 personnes durant un an – avec un 13e salaire, c’est un grand seigneur. Ou une personne durant 2183 ans, s’il préfère.

48,5 millions de tubes de Cenovis

Un tube de 70 grammes de Cenovis, c’est 3 fr. 80 sur LeShop comme coop@home. L’heureux vainqueur de l’Euro Millions peut donc s’en payer 48 578 947. Ce qui représente 3400 tonnes de Cenovis… Burp.

(Le Matin)