Un disque pour mettre du baume au cœur des ex-enfants placés… L’initiative de Clément Wieilly peut sembler un brin naïve. Elle est surtout touchante. D’autant qu’il ne s’agit là que d’un premier pas pour le Fribourgeois. Lequel rêve de mettre ensuite sur pied une grande réunion publique, histoire de donner la parole aux victimes. Il est triste que certains enfants placés, qui ont fait preuve de moins de résilience que lui, en soient parfois réduits à miser sur ces initiatives privées pour récupérer leur dignité perdue. Modifier la loi fédérale sur les mesures de coercition, de manière à permettre aux 3000 à 6000 d’entre eux qui ne l’ont pas fait à temps, de toucher malgré tout les 25'000 francs de «contribution de solidarité», aurait été diablement plus efficace. Or, en mars, une commission du Conseil national a refusé cette éventualité, prétextant que repousser la date butoir prévue au départ serait long, compliqué et susceptible de décevoir les concernés. Dommage. D’autant qu’il y avait une sacrée demande, puisqu’une moitié des 9018 bénéficiaires se sont manifestés les trois derniers mois avant la date fatidique. Pourquoi d’ailleurs avoir fixé une date butoir? De nombreux ex-enfants placés n’ont pas trouvé le courage ou les outils pour s’y attaquer, mais leur souffrance ne s’est pas évaporée par magie au soir du 31 mars. Ils devraient avoir droit à leurs 25 000 francs jusqu’à leur mort. Les autorités le leur doivent bien. Changer la loi est peut-être compliqué, mais c’est toujours possible. Quand on veut faire preuve de bon sens et d’humanité, on peut. Clément Wieilly l’a bien compris. Nos élus seraient bien inspirés de se remettre en cause et de lui emboîter le pas. Laurent Grabet

«Donner de l’espoir et dénoncer…» Voilà ce que vise Clément Wieilly en planchant sur un CD de chansons parlant des enfants placés. Pour ce Fribourgeois de 63 ans, fondateur de l’Association Agir pour la dignité, le combat continue. Le résident de Ponthaux (FR) aurait pourtant pu se laisser abattre. En mars, une commission du National avait en effet refusé de repousser la date butoir pour la demande de «contribution de solidarité» de 25'000 francs, à laquelle avait droit tout enfant placé. Résultat: seules 9018 des 12'000 à 15'000 victimes placées de force jusqu’en 1981 par les cantons avaient réclamé leur dû. «Pour les autres, il est trop tard en l’état», rappelle Reto Brand, responsable de cette question à la Confédération.

Abandonné dans une étable

Avec son disque, Clément Wieilly veut entretenir un devoir de mémoire. «On s’adresse aux victimes mais aussi aux jeunes d’aujourd’hui qui sont abandonnés ou vivent avec un seul parent. Et ce, via le rap, le rock ou encore le reggaeton. On veut leur dire: «Tu n’es pas seul. Tu peux t’affranchir du piège de la victimisation, t’appuyer sur ta souffrance pour te battre et donner!» explique Johnny Visan, le musicien professionnel qui l’accompagne.

Le quadra fribourgeois est un enfant du divorce, abandonné en bas âge par sa mère, mais qui a su se construire malgré cela grâce à l’amour de ses grands-parents. L’histoire de celui qui aujourd’hui encore est parfois surnommé «le petit Clément» malgré sa taille, a fait écho à la sienne. C’est celle d’un «miraculé de la vie», abandonné dans une étable du Châtelard (Gibloux) en 1954 à l’âge de 3 mois et qui ne reverra sa mère que sept ans plus tard sur son lit de mort. «Elle a rendu son dernier souffle à l’Hôpital des Bourgeois, là où elle m’avait donné la vie. C’était un 24 décembre. Elle me regardait silencieusement mais ses yeux disaient: «Je suis désolée, j’ai fait du mieux que j’ai pu…»

Les années d’orphelinat et les brimades auraient dû casser Clément Wieilly. Sauf que le Fribourgeois est fait du bois des guerriers et qu’il a aiguisé sa force dans le sport. Adulte, il a su jouer au mieux de ses atouts au point de devenir maître de sport, puis animateur socioculturel. Aujourd’hui, l’Office fédéral de la justice salue son engagement. C’est en se nourrissant de son expérience et de celles des autres victimes avec qui il a échangé ces dernières années qu’il écrit les chansons que son comparse met en musique.

Leur projet coûtera au minimum 15'000 francs. Clément Wieilly essaie de réunir cette somme auprès de mécènes. Ce fervent catholique est convaincu d’y parvenir. Avec ses chansons, il veut «toucher les cœurs» jusqu’en France, en Belgique et au Canada. Comme pour donner un peu plus de sens aux souffrances endurées. (Le Matin)