Crans-Montana (VS)

Des quatre personnes emportées par la coulée mardi vers 14h15 sur la piste balisée de la Plaine Morte, il était le plus grièvement blessé. Son pronostic vital était engagé. Ce père de 34 ans est décédé durant la nuit à l'hôpital de Sion. Il était patrouilleur et travaillait pour le compte des remontées mécaniques de Crans-Montana-Aminona (CMA) depuis 2010, confirme Philippe Magistretti, président de CMA. Il laisse derrière lui son épouse et deux enfants en bas-âge.

Peu avant le drame, le secouriste français est arrivé sur place en motoneige avec un de ses collègues, appelé pour porter secours à une skieuse, qui s'était fait mal. C'est alors que les deux employés de CMA s'occupaient de cette femme que la coulée s'est décrochée au-dessus d'eux. «Notre patrouilleur était en train de secourir une skieuse, accompagnée de son mari», explique au «Matin» Philippe Magistretti.

Journée de deuil jeudi

Les quatre personnes, qui ont été ensevelis, ne sont autres que les deux patrouilleurs de CMA et ce couple de skieurs. Excepté le décès de l'employé trentenaire communiqué ce mercredi matin par la police cantonale valaisanne, l'état de santé des trois autres victimes héliportées et hospitalisées n'est pas inquiétant. CMA parle de «blessures mineures».

Avec la mort tragique de l'un des leurs, on comprend mieux l'émotion manifeste du président Magistretti lors du point presse de mardi soir qui a adressé «ses pensées aux employés et à leur famille qui ont été touchés, physiquement et psychologiquement». Une journée de deuil sera observée demain jeudi sur le domaine skiable avec une minute de silence pour se recueillir à 14h23. Dès cet après-midi, les personnes le souhaitant pourront venir déposer un mot ou une attention sur les lieux du drame, aux Violettes.

La société des remontées mécaniques a décidé de débloquer un fond de soutien en faveur de la famille endeuillée. Pour le reste, en particulier les circonstances de cette avalanche, Philippe Magistretti, nous renvoie aux forces de l'ordre et à la procureure Catherine Seppey.

