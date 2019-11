La conseillère d'Etat zurichoise Jacqueline Fehr appelle ouvertement au départ du président de son parti Christian Levrat. «Nous avons besoin d'un changement à la tête du PS», écrit la socialiste dans une tribune publiée dans la «Linke Zürcher Zeitung».

Pour les prochaines années, le visage du PS suisse doit être féminin et jeune, affirme Jacqueline Fehr dans l'hebdomadaire. Le mandat de président du parti du Fribourgeois de 49 ans expire au printemps, ce qui soulève la question de savoir si Christian Levrat devrait être réélu. «Je pense que non», estime mardi Mme Fehr dans un autre journal, la «Neue Zürcher Zeitung».

Des voix pour le renouvellement

Parmi les candidates qui pourraient le remplacer figurent les conseillères nationales Mattea Meyer (ZH), Nadine Masshardt (BE), Flavia Wasserfallen (BE), Samira Marti (BL) et Barbara Gysi (SG), liste la Zurichoise auprès de la «NZZ».

Le conseiller aux Etats dirige le parti à la rose depuis plus de onze ans. Après les élections fédérales d'octobre et la perte de sièges socialistes, des voix se sont élevées en faveur d'un renouvellement de la direction du parti.

Selon les médias, Christian Levrat a déjà annoncé son retrait en interne. Jusqu'à présent, cependant, il n'a fait aucune déclaration publique sur le sujet. Le Fribourgeois est en lice pour un nouveau mandat aux Etats. Au second tour de l'élection, le 10 novembre, il affrontera Beat Vonlanthen (PDC) et Johanna Gapany (PLR). (ats/nxp)