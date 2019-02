Jeunes et moins jeunes sont descendus dans la rue, samedi à Genève, pour demander des actions contre la crise climatique qui menace. La mobilisation a été forte, malgré le ciel maussade. La police a dénombré environ 4000 manifestants.

Le défilé s'est déroulé dans le calme. Quelques pétards ont éclaté lorsque le cortège a traversé le pont du Mont-Blanc. Les sifflets ont retenti quand les manifestants sont passés devant le siège d'UBS et de Credit Suisse. Un mur d'une des grandes banques a été tagué, a précisé le porte-parole de la police genevoise Jean-Philippe Brandt.

Les jeunes, qui avaient appelé à la mobilisation, n'étaient pas tout seuls samedi. Des personnes plus âgées se sont jointes à eux, témoignant de leur soutien et faisant part de leur inquiétude. Un économiste de formation a relevé qu'aujourd'hui, les hommes sont allés beaucoup trop loin et qu'il faut donner un coup d'arrêt.

Les banderoles et les slogans évoquaient souvent une certaine angoisse du futur. «J'ai 4 ans, pensez à mon avenir sur la Terre» était écrit sur une chasuble blanche que portait un petit garçon. Sa mère, qui le tenait par la main, avertissait: «Nous n'avons pas de planète B, pensez-y !».

Quelques pancartes étaient brandies par «les grands-parents pour le climat». Des personnalités politiques étaient également présentes dans le cortège. L'ancienne présidente de la Confédération Ruth Dreifuss s'était ainsi glissée en toute discrétion parmi les manifestants.

Le défilé dans les rues de Genève a perturbé la circulation. Certains automobilistes, bloqués dans le trafic, n'ont pas hésité à faire part de leur mécontentement en klaxonnant, alors que les manifestants criaient en choeur «ici et maintenant, pour l'avenir de nos enfants». (ats/nxp)