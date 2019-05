Tout n’est pas perdu en matière d’environnement. Et ce n’est pas l’association écologiste NiceFuture, établie à Lausanne, qui dira le contraire. «Notre finalité, souligne Laurette Fischer, chargée de projets, a pour but de créer des liens entre les acteurs de la transition écologique, de favoriser l’épanouissement de chacun. La beauté, le rire et l’énergie positive sont au cœur de ce futur que nous défendons.»

Pour nous aider dans notre quotidien et nos loisirs à faire le bon choix, NiceFuture vient d’actualiser son Guide de la consommation éthique comportant 1'100 enseignes en Suisse romande, actives dans des secteurs aussi divers que la mode, l’alimentation, l’habitat ou le tourisme. Le guide contient également une rétrospective des conseils que donnaient l’association en 2003 à travers son webmagazine. «Nous mettions déjà en avant le covoiturage, des réflexions sur les achats compulsifs et les biens de seconde main.»

En clair, loin des constats angoissants, NiceFuture qui s’appuie sur un réseau de plus de 20'000 personnes en Suisse romande, préfère œuvrer pour un changement profond dans notre conscience et nos habitudes. Un exemple, les rencontres du G21 qui mettent en présence quelque 600 décideurs et représentants des milieux économiques et académiques de notre monde avec des chefs de tribus d’Amazonie.

À l’écoute des peuples premiers

Plus ciblée encore, Au Cœur des Temps, une autre activité de NiceFuture, soutenue par la Loterie Romande, organise des meetings avec des représentants de civilisations diverses qui se déroulent sur un pied d’égalité. «Les peuples premiers vivent naturellement dans une société durable, ajoute la chargée de projets. On les appelle les gardiens de la forêt, ils considèrent les arbres comme faisant partie de leur famille. Nous avons beaucoup à apprendre d’eux.» Des rencontres ont eu lieu l’an passé avec des forestiers suisses dans les Bois de Moncor(FR) ; le public, sur la plage de Préverenges et des agriculteurs bio, lors de la Foire de Moudon.

Constat réjouissant, selon NiceFuture, la conscience écologique est déjà bien développée en Suisse romande où l’école joue un rôle prépondérant. «Le mouvement est amorcé, dit encore Laurette Fischer. Nous sommes aux portes de la transition écologique complète de notre société.» (Le Matin)