«La collaboration avec le personnel soignant est très enrichissante. Nous n'avons pas l'impression de prendre la place des professionnels de la santé», déclare un soldat engagé à l'Hôpital de Sion (VS). «Le dispositif est adapté à la demande et nous n'avons aucunement le sentiment de perdre notre temps», précise un autre. Dans le «Nouvelliste» de lundi, des soldats relatent et commentent leur mobilisation au poste médical avancé (PMA) devant l'établissement valaisan.

Dispositif en baisse

Le PMA permet de prendre en charge les patients qui arrivent avec des symptômes du Covid-19. Avec le même système à Martigny, les soldats ont pu traiter quelque 750 personnes depuis le début de leur engagement. Dorénavant, ce dispositif va être revu à la baisse en fonction de l'évolution de l'épidémie. La semaine dernière, l'armée a déjà décidé de renvoyer entre 300 et 400 soldats sanitaires à la maison (sur 3800).

«Toujours dans les pattes des professionnels»

Si en Valais, les mobilisés sont satisfaits de leur mission, d'autres témoignages qui parviennent au matin.ch donnent un autre son de cloche d'une situation qui s'éternise. Engagé depuis des semaines, un appelé a été finalement affecté à une mission dans un autre hôpital romand: «Depuis que nous sommes ici, nous n’avons servi à rien, déplore-t-il. Il y a suffisamment d’infirmiers et de docteurs dans l’hôpital. Au contraire, on se sent plutôt inutile, toujours dans les pattes des professionnels. C’est énervant, je me sentirais plus utile chez mon employeur qui a besoin de moi. Mais nous sommes bloqués ici, en quelque sorte comme prisonniers de l’armée.»

Refus de s'entasser à 16 dans une chambre

Le respect des règles de distanciation fait réagir un autre soldat: «On nous a amené dans une caserne où on voulait nous entasser dans des chambres à 16, car il fallait garder le place pour une autre compagnie qui devait venir au même endroit. Nous avons refusé et ils ont fini par accepter que nous ne soyons que 8 par chambre... Mais nous avons dû insister. Et ils ont finalement trouvé de la place ailleurs pour l’autre compagnie.»

En quarantaine, ils vont à l'hôpital

La gestion des contaminations dans le cadre du service ne semble pas toujours optimale non plus: «Dans une chambre, une personne a été testée positive au Covid-19, raconte ce témoignage. La personne a été amenée à l'infirmerie et le reste de la chambre a été mis en quarantaine, séparé des autres chambres. Bien, mais ce qui est incroyable, c'est qu'ils devaient quand même aller travailler à l’hôpital pendant la quarantaine! A la limite, s’ils étaient utiles à quelque chose, on pourrait comprendre. Mais ils ne servent à rien et risquent surtout de contaminer les autres soignants.»

E.F.