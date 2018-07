Dans un premier temps, il a fallu rendre la terre du domaine cultivable, car elle était toute tassée par les chevaux qui vivaient là avant eux. Comme engrais vert pour nourrir le sol, ils ont planté de la moutarde rouge métisse, de la roquette vivace, du sarrasin, du lin bleu et de la luzerne. Pour leur propre consommation, ils ont semé des aubergines, des brocolis, du chou blanc, des courges, du maïs, des patates, et cinq variétés de haricots, pour n’en citer que quelques-uns. Chaque jour, ils récoltent quatre œufs de leurs poules et trois de cailles, en moyenne. «Il s’agit de poules âgées de 2 ans qu’on a récupérées d’un élevage industriel bio qui allait s’en débarrasser car elles n’étaient plus assez productives. Quant aux cailles, on les a prises à la naissance et elles ont tout récemment commencé à s’y mettre», précise Michaël. Et de conclure: «Nous n’avons pas comme premier objectif d’être autosuffisants en nourriture, même si ça serait génial de l’être à long terme. Le jardin est un espace pour vivre une expérience tant humaine qu’agricole.»

Marie-Fleur coupe des poireaux en petits dés sur la table en bois de la terrasse, puis récupère son fils de 6 mois qui patientait dans les bras de Simon. Ana-Karina et Michael prennent le relais pour que le repas soit prêt à 18 h 30. Ce soir, ce sera une énorme tarte aux poireaux avec pâte faite maison et salade du jardin pour tout le groupe.

Depuis qu’ils ont emménagé ensemble en novembre dernier, les huit locataires de la ferme du Petit Bochet, à Gimel, s’acclimatent bien à la vie en collectivité. Cinq adultes, entre 27 et 36 ans, et trois enfants vivent sous le même toit et portent un projet commun de «décroissance». «Nous ne sommes pas une famille, explique d’emblée Simon Noble. Si on devait nous qualifier je dirais que nous sommes des «commensaux», du latin cum (avec) et mensa (table) car nous partageons nos repas.»

Projets sociaux

Il y a un an, Simon Noble passait une annonce pour un projet d’envergure, celui de créer une communauté dans la vieille ferme appartenant à sa mère, avec la volonté de s’engager pour l’environnement, de se nourrir au maximum des produits de la permaculture et de développer des projets sociaux. «C’est parti du constat que nous vivons dans une société de l’ennui où les gens s’embêtent. Ce que nous consommons ne nous satisfait pas, ce qui nous pousse à acquérir toujours de nouvelles choses. Nous souffrons d’une impatience chronique avec le besoin viscéral d’obtenir toujours tout, tout de suite, tout le temps», soupire-t-il. Après avoir vécu quelques mois dans une communauté dans le sud de la France, Simon Noble a été convaincu qu’il était temps pour lui de passer d’une vie d’individualiste à une vie communautaire.

C’est d’ailleurs pour les mêmes raisons que Marie-Fleur Baeriswyl s’est embarquée dans l’aventure: «S’enfermer à deux dans un appartement c’est démographiquement et socialement pas durable», estime l’éducatrice sociale qui est en recherche de «valeurs de solidarité». Michael Posse, quant à lui, n’avait pas forcément le désir de vivre en collectivité. «J’avais plutôt l’idée de vivre seul en altitude entouré de chèvres», sourit-il. Mais il a tout de même été tenté par l’expérience, et particulièrement par l’idée de cultiver le demi-hectare de terrain disponible. Anthropologue de métier, il a vécu une partie de ces dernières années dans une communauté quechua de la cordillère centrale du Pérou, où il a pu apprendre le savoir-faire indigène en matière d’agriculture.

Maïs andin

Il a rapporté de ses voyages quatre espèces de maïs qu’il tente d’acclimater ici, et a mis en pratique diverses techniques quechuas comme la plantation de pommes de terre en forme d’arêtes de poisson, permettant le contrôle des pluies par une évacuation centrale des sillons. Michael a la chance de pouvoir pratiquer l’espagnol avec les deux autres locataires, Ana-Karina De Tiberge, originaire du Venezuela et sa compagne Karina, originaire du Chili, ainsi que leurs jumeaux de 5 ans et demi, Marina et Amaro.

Au Petit Bochet, la vie est bien organisée. La journée, chacun travaille dans son emploi respectif, puis retrouve le reste de la tribu pour le souper. Chaque lundi, le groupe tient sa réunion hebdomadaire pour parler de l’organisation et prendre des nouvelles de chacun. Les cinq commensaux ont encore plein de projets en tête, mais se laissent encore du temps pour consolider leur relation. Après quoi ils rêveraient par exemple de pouvoir accueillir des personnes migrantes ainsi que des jeunes en difficulté ou en rupture. (Le Matin)