Dangers liés à la caféine

Palpitations, angoisses, troubles comportementaux, sautes d'humeur, problèmes cardiaques, lésions du foie, insuffisance rénale ou problèmes respiratoires: telle est la longue liste des problèmes de santé qu'une importante consommation de caféine sur le long terme pourrait engendrer, écrit Addiction Suisse dans sa fiche d'information sur les boissons énergisantes datant de 2015. «À court terme, la consommation de caféine

risque d'avoir un impact négatif sur le sommeil et d'autres effets comme les palpitations cardiaques et

l'anxiété. On connaît peu les effets de cette consommation élevée de caféine sur le long terme. Selon les recherches, elle pourrait être en cause dans des cas de troubles du comportement et de l'humeur, dans des

attaques cardiaques, des dommages au foie, sur des insuffisances rénales, des troubles de la respiration

entre autres.»