Un important centre de recherche en pédiatrie va être mis en service en 2019 à Bâle, en collaboration avec l'Université de Bâle et l'EPF de Zurich. Il sera financé à hauteur de 100 millions de francs par la Fondation Botnar, domiciliée dans la cité rhénane.

Le centre nommé Botnar Research Centre for Child Health (BRCCH) a été fondé mercredi, peut-on lire dans un communiqué. Il est pris en charge par l'Université de Bâle et l'EPFZ, qui reçoivent chacune 50 millions de francs pour les 10 prochaines années.

La recherche se concentrera sur quatre points forts. Outre le diabète et les maladies infectieuses/l'immunologie, les scientifiques travailleront sur les maladies cardio-pulmonaires et la restauration de fonctions corporelles par la chirurgie régénérative.

Le but est de développer de nouvelles méthodes ainsi que des innovations numériques pouvant être utilisées en pédiatrie dans le monde entier, particulièrement les pays à ressources limitées.

La Fondation Botnar a été fondée en 2003. Elle s'engage pour l'amélioration de la santé et du bien-être des enfants et des jeunes dans les villes à forte croissance dans le monde. Elle mise entre autres sur des solutions numériques et l'intelligence artificielle. (ats/nxp)