La conseillère fédérale Doris Leuthard et le ministre vietnamien des transports Nguyen Van The ont signé mardi à Hanoï un nouvel accord aérien entre la Suisse et le Vietnam. Le précédent accord datait de presque quarante ans.

Exigences actuelles

Le nouveau texte tient compte des exigences actuelles de l'aviation civile internationale, selon un communiqué du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC).

Le précédent accord aérien entre les deux pays datait de 1979. En vigueur depuis 1981, il n'est aujourd'hui plus conforme aux exigences de l'aviation civile internationale et devait donc être remplacé. Les entreprises de transport aérien des deux pays pourront désormais opérer sans limitations des vols directs entre la Suisse et le Vietnam.

Libéralisation

Ce nouvel accord suit la volonté du Conseil fédéral. Berne entend libéraliser autant que possible les accords aériens bilatéraux que la Suisse a passés, souligne le DETEC. (ats/nxp)