Bonne nouvelle pour les promeneurs: ils ont désormais à disposition les 16 premières feuilles de la nouvelle carte d'excursions préparée par l’Office fédéral de topographie swisstopo et Suisse Rando. Une carte nationale à l’échelle 1:50'000, dotée d'une nouvelle représentation graphique adaptée aux besoins des utilisateurs, annonce jeudi Swisstopo dans un communiqué.

Le contenu thématique de la carte n’est plus seulement superposé à la carte de base mais se fond en une unique représentation avec les informations topographiques de base. Le résultat : une carte plus homogène et plus lisible, précisent les auteurs.

Couleurs différentes

Concrètement, les chemins de randonnée figurant sur la carte sont désormais indiqués selon leur degré de difficulté. Tout comme les trois catégories de sentiers balisés existant sur le terrain (randonnée, de montagne et randonnée alpine), qui sont indiqués en jaune, en rouge ou en bleu.

Par ailleurs, les arrêts des transports publics et des pictogrammes représentant des lieux touristiques ou des auberges isolées ont également été indiqués pour faciliter l'orientation sur la carte et sur le terrain. Les itinéraires nationaux et régionaux «La Suisse à pied» de SuisseMobile sont également marqués. Swisstopo précise encore que la carte repliée, au format 11 x 22cm est plus maniable que l'ancien format. Elle est en effet composée d'un papier robuste qui résiste à l'eau et qui est indéchirable.

Les 16 premières cartes disponibles à la vente dès ce jeudi couvrent principalement le versant nord des Alpes, de la Gruyère à la vallée antérieure du Rhin ainsi que le Plateau entre la Haute-Argovie et la plaine de la Linth. D'ici l'automne 2020, les 59 feuilles de la nouvelle carte nationale de randonnées à l’échelle 1:50'000 complèteront l'offre.

La carte de la région de Charmey (FR)

(nxp)