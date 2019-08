Sayan, le tigre de Sibérie du zoo de Zurich, a une nouvelle compagne. Arrivée début juillet d'un parc danois, Irina remplace Elena, morte l'an dernier des blessures infligées par le mâle.

Avant d'être mise au contact de Sayan, Irina a d'abord été placée en quarantaine, comme tous les nouveaux animaux du zoo, a informé jeudi le parc zurichois. Sa santé a été examinée pendant un mois. Pendant cette période, les gardiens ont également commencé à établir une relation de confiance avec elle.

Peu visible pour l'instant

Pour l'heure, la tigresse, qui reste encore physiquement séparée de son partenaire, se montre peu à l'extérieur. Elle n'est de ce fait que rarement visible par les visiteurs.

La mort de sa prédécesseure avait surpris, car Elena et Sayan semblaient bien s'entendre. Les deux félins s'étaient battus et selon l'autopsie, la femelle de 14 ans a succombé à des blessures à la nuque et à la gorge.

Une espèce sauvée in extremis

Aussi appelé tigre de l?Amour, le tigre de Sibérie est le plus grand de tous les tigres. Dans les années 1940, seuls 40 individus subsistaient à l'état sauvage, selon le WWF.

Mais grâce notamment à la lutte contre le braconnage, on en dénombre aujourd'hui environ 450. Cette espèce vit dans la cordillère du Sikhote-Aline, dans l'Extrême-Orient russe et dans de petits territoires à la frontière chinoise, peut-être aussi en Corée du Nord. (ats/nxp)