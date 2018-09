Début juin 2018, la Suisse comptait pas moins de 72'294 logements vacants, soit 1,62% de l'ensemble du parc, y compris les maisons individuelles. Au regard de l'année précédente, ce nombre représente 8020 appartements vides de plus, soit une hausse de près de 13%.

Depuis 2010, le taux de logements vacants augmente constamment, rappelle mercredi l'Office fédéral de la statistique (OFS). Pour la première fois depuis plus de quinze ans, l'indicateur a dépassé 2% dans deux grandes régions, à savoir la Suisse orientale (2,08%) et le Tessin (2,02%).

Le canton italophone a enregistré la plus forte croissance (+0,43%), devant la Suisse du Nord-Ouest (+0,26%). La grande région de Zurich a affiché la hausse la plus faible (+0,09%). Six cantons ont vu leur taux de logements vacants diminuer (Uri, Appenzell Rhodes-Intérieures, Grisons, Glaris, Berne et Schwytz).

Au niveau cantonal, le taux de logements vacants le plus élevé a été observé, comme l'année passée, dans le canton de Soleure (2,98%), suivi par l'Argovie (2,65%) et le Jura (2,56%). L'indicateur le plus bas a été observé, également comme l'an passé, dans le canton de Zoug (0,44%). Le taux du canton de Genève était à peine plus élevé (0,53%) suivi d'Obwald (0,70%).

Plus de maisons vides

Au 1er juin 2018, 7192 maisons individuelles étaient vacantes en Suisse, soit 450 unités ou 7% de plus qu'un an auparavant. Le nombre de nouveaux logements vacants a crû de 99 unités ou de 1% en un an. Au total, 10'148 nouveaux appartements étaient vacants le jour de référence.

Début juin, 59'724 logements à louer étaient vacants en Suisse, soit 7015 unités de plus ( 13%) par rapport à l'année précédente. Le nombre de logements vacants à vendre s'est accru en un an de 1005 unités ou 9%, pour totaliser 12'570 unités.

Par rapport au 1er juin 2017, le nombre de logements vacants a augmenté dans toutes les catégories (nombre de pièces). La hausse se situe entre 7% pour les appartements comptant 1 pièce et près de 15% pour ceux disposant de 2 pièces. La plupart des logements vacants sont des 3 pièces (23'475 unités) ou des 4 pièces (21'451 unités). (ats/nxp)