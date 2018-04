Les facteurs de La Poste ne se contenteront peut-être plus de distribuer simplement le courrier à l'avenir. Ils devront aussi relever périodiquement les compteurs électriques dans les foyers. C'est du moins le but d'un projet pilote mené conjointement par La Poste et le Groupe E dans le canton de Fribourg, dévoile mercredi La Liberté.

Les deux entreprises ont signé en effet un contrat pour une collaboration d'une année dans les communes de Fribourg, Châtel-Saint-­Denis et Attalens. Si les résultats sont concluants, le projet sera alors étendu à l'ensemble du canton. A noter toutefois qu'il ne sera appliqué durant sa phase-test que lors des relevés effectués lors de déménagements et emménagements.

La Poste justifie cette collaboration en expliquant qu'elle cherche à élargir ses activités pour pallier à la diminution du courrier. En outre, si cette démarche est une première en Suisse romande, elle existe déjà en Suisse alémanique. En effet, la société de production et de distribution électrique du canton de Schaffhouse mandate déjà La Poste pour effectuer ces relevés.

La Liberté explique que les facteurs pourront relever les compteurs grâce à leur scanner de colis, via une application développée pour cette nouvelle tâche. Jusqu'ici, c''était des agents en technique clientèle du groupe E qui effectuaient ces relevés, ce qui représentait 25% de leur charge de travail.

Du côté des syndicats, on se montre prudent. Syndicom, syndicat des médias et de la communication, n'est pas opposé à cette nouvelle mission des facteurs mais demande que leurs temps de travail et leurs trajets soit adaptés. Une formation doit également être proposée aux employés de La Poste, exige-t-il. (nxp)