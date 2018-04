En partant au petit trot de Zermatt, mardi à 23 h 30, gonflés à bloc par les encouragements de la foule, mes coéquipiers et moi croyions mordicus voir Verbier. Ce fut le cas. Sauf que l’on imaginait y parvenir après 13 à 15 heures d’efforts, et certainement pas après «seulement» 7 h 08’ de sueur, suivies d’un voyage en car-balai!

Là et las: une cinquantaine d’autres, tous impitoyablement dépouillés de leurs puces chronométriques par des cerbères vert-de-gris. Ils avaient présumé de leurs forces ou, comme nous, été incapables de tenir les barrières horaires.

Déception profonde

Le visage fermé et épuisé de mon voisin de banquette témoignait de leurs déceptions. «On s’entraînait pour la PdG depuis un an. Je ne sais pas si on reviendra en 2020. Il faut d’abord que je digère cette course», confessait ce quadra chamoniard. Lequel avait dû se résoudre à rebrousser chemin, hors délais, à seulement 15 minutes du col de Riedmatten.

Notre trio avait fait de même à mi-parcours, à Arolla, pour huit minutes. N’ayant jusque-là jeté qu’un œil distrait à nos montres, nous avons découvert la chose dans la bouche des intransigeants militaires plantés à ce poste de contrôle.

Qu’il fut frustrant de devoir leur rendre les armes sans avoir pu livrer bataille jusqu’au bout! D’autant que nous étions déjà venus à bout de 2100 des 3900 m de dénivelés positifs du parcours, et qu’on se sentait les jambes d’aller au bout.

Le soleil s’était levé une demi-heure auparavant, alors que nous arrivions encordés au col de Bertol, après une première descente jalonnée de chutes, suivie d’une dernière courte montée dans laquelle avait émergé un second souffle. La beauté puissante des montagnes et des glaciers sur lesquels nous évoluions depuis des heures se révélant enfin à nos yeux, n’était pas pour rien dans ce soudain coup de boost.

Cervin invisible

Les trois premières heures de course, elles, avaient été monotones, d’autant qu’il était impossible d’admirer le Cervin nous dominant quelque part dans la pénombre. Portés par le flot de patrouilleurs, dont un excellent ami lyonnais croisé là par hasard, nous avions avalé ces premiers kilomètres un peu vite, parvenant à Schönbiel une heure avant la limite fixée, avec ce mantra porteur en tête: «Chaque pas porte en lui l’intégralité de tous les autres!»

Peu après, la batterie de ma lampe frontale rendait l’âme. Un mauvais signe? Un événement de nature à nous ralentir en tout cas! Dès lors, le reste de l’interminable montée vers Tête-Blanche (3650 m), point culminant de la course, s’apparentait à une galère. Dans le mur du glacier du Stöckji, la neige était si glacée que ça glissait, ça tombait, ça bouchonnait! Comme beaucoup, nous avons perdu là une vingtaine de minutes à faire du surplace, et à laisser des forces dans le froid venteux tandis qu’au loin les frontales de nos prédécesseurs s’éloignaient en file indienne vers le sommet. Avant le départ, mon ostéopathe – à qui j’avais soumis mes doutes quant à notre condition physique – m’avait conseillé de visualiser des «animaux de puissance et de résistance» pendant l’effort.

Efficace, mais pas assez

Je me suis exécuté, sceptique, et fus surpris d’y puiser une force certaine. Une tactique ésotérique, chamanique et efficace, mais malheureusement pas au point non plus de rejoindre Arolla dans les temps!

Des mois d’entraînement et toute une nuit blanche d’efforts pour finalement faire chou blanc. Le jeu en valait-il la chandelle?

«Oui. Car le but véritable de toute aventure, c’est en un sens toujours le chemin qui y mène», répondait fort justement mon coéquipier Tim à l’heure des regrets. Et puis, si mes coéquipiers et moi quittons cette PdG fourbus et déçus, nous y avons aussi intégré cette vérité: humainement, il y a souvent plus à apprendre dans un tel «échec» que dans une victoire.

Cette prise de conscience ne nous empêchera pas de revenir nous frotter au mythe PdG, comme certains de ceux qui s’élanceront lors des deuxièmes départs ce soir. Plus entraînés, plus forts, plus détachés… (Le Matin)