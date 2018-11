Les synagogues de Genève, Lausanne, Berne, Bâle et Zurich ont été illuminées jeudi soir pour les 80 ans de la nuit des pogroms. Appelée «Nuit de cristal» par les nazis, la nuit du 9 au 10 novembre 1938 fut la première manifestation de la Shoah.

D'innombrables commerces, logements, synagogues, lieux de prière et autres rassemblements de juifs furent alors pillés et saccagés. La Fédération suisse des communautés israélites (FSCI) et la Plateforme des juifs libéraux de Suisse (PJLS), ainsi que plusieurs communautés juives, ont choisi de commémorer cette nuit par un recueillement silencieux.

Jeudi soir, les synagogues de Genève, Lausanne, Berne, Bâle et Zurich sont apparues sous un éclairage exceptionnel et les événements commémoratifs ont réuni les membres et dignitaires des communautés juives ainsi que des survivants et des spécialistes. D'autres synagogues et lieux de prière ont laissé la lumière allumée pendant la nuit.

Il y a 80 ans, du 9 au 10 nov 1938, en Allemagne, deux cents synagogues furent détruites, 7 500 commerces saccagés ; une centaine de juifs assassinés et 30 000 déportés. Ce fut la #nuitdecristal, prémices de la #Shoah. Ne jamais oublier jusqu'où la haine anti-juive peut mener. pic.twitter.com/mHfjBPDgG4 — Philippe Meyer (@philippemeyer92) 8 novembre 2018

Les juifs et les synagogues de Suisse furent épargnés par la nuit des pogroms de 1938. Mais les juifs vivant en Suisse craignaient pour leurs proches, dont certains furent victimes des atrocités de l'époque, rappellent la FSCI et la PJLS. Selon les deux organisations, ce souvenir doit vivre à jamais, ne serait-ce qu'en guise d'avertissement pour les générations futures. (ats/nxp)