Festival Body and Freedom, deuxième! Des artistes venus de toute l'Europe proposent depuis jeudi des performances dans le plus simple appareil en vieille ville de Zurich.

Le festival Body and Freedom se déroule pour la seconde fois en Suisse. Il vise à explorer le rapport au corps nu en société.

Des passants confrontés à la nudité sur le pont du Rathaus, en pleine ville: Body and Freedom crée ainsi jusqu'à samedi des situations inhabituelles qui échappent au répertoire des comportements habituels en société, indiquent les organisateurs sur le site en ligne du festival.

Avec leurs corps nus, les artistes internationaux réalisent des vues d'ensemble intégrant les passants et l'architecture environnante. Ils rendent en outre visible l'exposition et la vulnérabilité du corps humain. Ils montrent aussi sa force et son rayonnement dans le contraste existant entre l'urbanité «civilisée» et la nature «brute», écrit le festival qui a reçu le feu vert des autorités.

Longue performance de 4 heures

La plupart des performances durent une demi-heure et sont renouvelées un autre jour. Une longue performance de plus de quatre heures aura en outre lieu samedi. Un programme culturel est aussi prévu en soirée.

En 2015, Body and Freedom avait déjà fait halte en Suisse. Le festival avait alors eu lieu à Bienne. Il avait suscité une vague de protestations avant sa tenue. De nombreux curieux étaient ensuite venus prendre des photos durant les performances, sans que le festival ne crée l'enthousiasme.

«Le Matin» était présent lors de l'édition 2015 à Bienne (Le Matin)