Dans le canton de Schwytz, les résidents de Freienbach, Feusisberg et Wollerau, soit autant de paradis fiscaux, bénéficient d'un pouvoir d'achat moyen de 87'853 euros (103'300 francs) pour 2018.

Loin derrière, les habitants du district de Meilen sur la Goldküste zurichoise suivent au 2e rang de ce classement avec 61'431 euros (71'494 francs) par personne, a relevé l'institut GfK dans une étude publiée mardi. Le podium est complété par le canton de Zoug - qui n'est pas subdivisé en districts - avec 60'003 euros (70'525 francs).

Il faut remonter aux 8e et 9e rangs pour retrouver des représentants romands, en l'occurrence les districts vaudois de Nyon et Lavaux-Oron, avec respectivement 47'298 (55'592 francs) et 46'878 euros par habitants (55'100 francs).

Par canton, Zoug occupe la tête devant Schwytz, Nidwald et Zurich. Genève (43'737 euros par personne) pointe au 5e rang, tandis que Vaud occupe la 9e place (39'900). Le Jura ferme la marche avec un pouvoir d'achat de 32'992 euros par habitant. La moyenne suisse se situe à 40'456 euros (47'550 francs) par habitant, a précisé GfK. (ats/nxp)