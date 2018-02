Offre valable tous les jours durant les vacances scolaires et les mercredis, samedis et dimanches hors vacances jusqu’au 1er avril. Cgn.ch/ski .

La CGN le proclame, «l’autre rive n’a jamais été aussi proche». «Thollon-les-Mémises, entre ciel et lac», argue la station de ski haut-savoyarde. Les deux slogans disent vrai. Et la Communauté de communes Pays d’Évian Vallée d’Abondance a investi 7500 euros pour le faire savoir aux Vaudois, notamment en janvier dernier sur les bus des Transports publics lausannois («Le Matin» du 31 janvier). L’idée était de les inviter à traverser le Léman en bateau pour venir skier toute une journée en Pays de Gavot, à Thollon ou à Bernex, dès 32 fr. 10 (tarif enfant de moins de 13 ans), forfait et trajet compris.

Sur le papier, l’opération n’est financièrement guère rentable pour l’instant, mais la donne pourrait changer grâce au bouche-à-oreille. Car ceux qui ont testé la chose, comme nous ou comme Marie Jeanneret et son fiston Guillaume, moniteur de ski de profession, hier, en sont revenus conquis. «Cela faisait longtemps que je voulais aller explorer cette station, qui nous fait face depuis toujours, explique la quinquagénaire lausannoise.

L’occasion s’est présentée. J’ai adoré quitter mon domicile en métro sous la brume, prendre le bateau puis le bus et me laisser porter vers des pistes ensoleillées offrant une vue incroyable sur notre beau lac… Et c’est clair qu’à ce prix je reviendrai avec des copines dès que possible!» (Le Matin)