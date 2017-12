C'est l’histoire d’un club de programmeurs genevois, devenu magasin d’informatique, devenu fournisseur d’accès à Internet, devenu hébergeur de sites Web puis diffuseur de plus de 160 radios en ligne en Europe et qui, aujourd’hui, se rêve en concurrent des géants du Web. C’est l’histoire d’Infomaniak. En 2018, l’entreprise du bout du lac recrutera 40 personnes pour renforcer son équipe qui en compte déjà 78. Objectif: développer des produits finis pour concurrencer les fameux GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon). Une alternative à la plate-forme de stockage en ligne Dropbox est notamment en préparation. «Les géants du Web ont un monopole tellement énorme que cela fout la trouille», souligne Boris Siegenthaler. Pour tenter de les concurrencer, le cofondateur d’Infomaniak compte appliquer la même stratégie qui fait le succès de son entreprise depuis près de vingt-cinq ans: un service client de qualité et des prix attractifs.

L'équipe d'Infomaniak est composée d'une joyeuse bande de passionnés (et même d'un T-rex!). Photo: Laurence Rasti

«On piratait comme des porcs»

Car l’argent n’a jamais été un but pour le Genevois. «On a fini par en gagner, presque par accident», sourit-il. D’ailleurs, lui-même n’a touché son premier salaire que dans les années 2000. L’aventure, elle, a commencé dix ans plus tôt, dans un cabanon de jardin de Bellevue (GE). Boris Siegenthaler y fonde un club d’informatique réunissant une quarantaine de passionnés. «Je peux le dire maintenant qu’il y a prescription, on piratait comme des porcs, on était les distributeurs de logiciels craqués pour tout Genève», se souvient-il. Pour rendre service, l’adolescent vend, très bon marché, des ordinateurs qu’il monte lui-même. Celui qui n’est alors qu’apprenti électronicien décide bientôt de passer à la vitesse supérieure. «J’ai proposé au membre du club le plus sérieux de s’associer pour ouvrir le magasin Infomaniak. Quand ils voient les résultats, j’ai encore des amis qui m’en veulent de ne pas les avoir choisis.»

En direct de Sarajevo

Effectivement, le succès est immédiat. La boutique de 100 m2 ne désemplit pas. «On cassait les prix parce qu’à l’époque certains prenaient des marges jusqu’à 60%. Nous, on était des passionnés, on prenait le temps de tout expliquer aux clients et on était absolument incollables sur le sujet», assure Boris Siegenthaler qui se souvient d’une période atypique où les volontaires du club informatique venaient donner un coup de main le week-end. «On ne pouvait pas offrir de gros salaires, mais à midi, on payait la bouffe à tous les employés et le soir, comme on était presque tous célibataires, on allait manger au fast-food tous ensemble.»

Quelques mois après l’ouverture du magasin, le Genevois et ses compagnons de route vont découvrir un outil incroyable: Internet. «Un ami nous a fait venir à l’EPFL pour nous montrer. On a pu chatter avec des étudiants de Sarajevo alors que la ville était en état de siège et que tout était coupé. Un truc de fou!» s’enthousiasme encore aujourd’hui le cofondateur d’Infomaniak. Sans attendre, lui et son associé louent une ligne Internet à une entreprise zurichoise. «À ce moment-là, c’était un produit de luxe. Nous étions le troisième point de connexion à Genève après le CERN et l’Université.»

Les pionniers du forfait

Le magasin se met à offrir à chacun de ses clients un accès à Internet mais, très vite, cela devient intenable. «Nous avions un tel succès grâce au bouche-à-oreille que cela commençait à nous coûter cher et nous ne faisions que 150 ou 200 francs de marge sur chaque ordinateur.» Pour s’en sortir, les Genevois lancent donc un forfait annuel comprenant la connexion et une adresse e-mail, mais en 1998, la fin du monopole de Swisscom permet à Sunrise d’offrir un accès gratuit au réseau et Infomaniak doit se réorienter. Ce sera dans l’hébergement de sites Web. «Il y avait beaucoup de geeks qui venaient chez nous et qui voulaient créer leurs propres pages. Nous leur avons offert un service cent fois moins cher que la concurrence, ce qui nous a permis de survivre.»

Au début des années 2000, Boris Siegenthaler se verse, enfin, son premier salaire, laisse les clés du magasin à ses employés et se concentre sur l’aspect hébergement. Depuis quinze ans, il se consacre donc à sa nouvelle priorité. «Il fallait que nous sortions de Genève pour nous ouvrir à la Romandie et à la France. Aujourd’hui, notre objectif principal, c’est la Suisse alémanique et certains pays émergents», pointe-t-il tout en rappelant son envie de proposer une alternative aux géants du Web. Et quand on l’interroge sur les points forts de son entreprise pour y arriver, on peut se demander s’il parle informatique ou alimentation. «Nous, on développe tous nos produits maison, il y a une demande de plus en plus importante pour du Swiss made. Il faut absolument consommer local, et pas seulement pour les fruits et légumes.»

L’entreprise a été récompensée à plusieurs reprises pour ses serveurs genevois économes en électricité et respectueux de l’environnement. Photo: Infomaniak

(Le Matin)