«Nous rendons grâce à Dieu à la suite de cette journée très intense sur le col…» Ainsi se sont exprimés les jeunes chanoines du Grand-Saint-Bernard sur leur page Facebook, après une série d’accidents, proches de leur hospice, qui auraient pu être fatals samedi matin.

Dans un premier temps, une avalanche s’est déclenchée vers 6 heures, emportant un individu. Il s’agissait d’un cameraman d’une chaîne TV alémanique, venu filmer la montée «exceptionnelle» dans la neige de la Fondation Barry vers l’hospice, à plus de 2000 mètres d’altitude, avec ses célèbres chiens saint-bernard. Composé de spécialistes et du directeur de la fondation, Claudio Rossetti, le petit groupe était parti de Bourg-Saint-Pierre (VS) vendredi. Ces inalpes ont normalement lieu entre juin et octobre afin d’éviter le risque d’avalanche…

C’est justement ce qui s’est produit le lendemain matin. Sorti seul sans avertir le reste du groupe ni se renseigner sur les risques encourus, le cameraman s’est éloigné de quelques mètres de l’hospice pour prendre des clichés de la bâtisse.

Des cris sous la neige

C’est alors que la coulée de neige s’est déclenchée. «Nous l’avons entendu crier sous la neige», explique Claudio Rosetti, parti avec la colonne de secours. Le malheureux a été retrouvé quelques heures plus tard, légèrement blessé, grâce à son détecteur de victime et aux sondes.

Mais un autre drame a failli se nouer à cette occasion. Alertée peu après 8 heures, Air-Glaciers a envoyé deux hélicoptères en opération pour amener sur place des guides de sauvetage. «Une intervention rendue très difficile par les conditions météorologiques, avec du brouillard et des vents», a déclaré un responsable d’Air-Glaciers.

C’est durant une des rotations qu’un appareil s’est, pour une raison inconnue, écrasé sur le sol enneigé. Sous la violence du choc, les pales et la queue de l’hélicoptère se sont brisées. Mais les deux occupants en sont sortis indemnes! Une instruction est ouverte par le Service suisse d’enquête de sécurité, en collaboration avec la police cantonale. Quant à Claudio Rosetti, il affirme que toutes les mesures de précaution avaient été prises pour cette randonnée. «D’ailleurs d’autres personnes et des groupes ont rejoint ce week-end l’Hospice du Grand-Saint-Bernard», précise-t-il. (Le Matin)