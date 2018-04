«Si c’était à refaire, je referais la même chose»

Médecin et député PLR au Grand Conseil genevois dont il préside la commission de la Santé, Pierre Conne ne connaissait pas Willy Tribolet. Pourtant, c’est lui qui est intervenu auprès du Procureur général, pour que l’intervention d’Exit n’ait pas lieu le jour où elle était programmée.



«Plusieurs employés de l’Hôpital de Loëx m’ont appelé, le mercredi après-midi, dans l’urgence pour m’informer qu’un patient sous influence affective allait avoir recours le lendemain matin à l’aide au suicide assisté. Ces collaborateurs étaient désemparés et n’osaient pas alerter directement le procureur. Je me suis retrouvé malgré moi dépositaire d’une affaire très délicate, dont j’ignorais tout, parce que j’ai travaillé sur un projet de loi sur ce sujet et que j’avais été médecin à Loëx durant une certaine période.



J’ai eu très peu de temps pour prendre une décision. Par ailleurs, en tant que médecin, je n’étais pas en droit de faire une enquête. Mais il s’agissait de la fin de vie d’un proche. Avec un possible état d’influence. Ce qui est possible, y compris quand on est capable de discernement. Dans ce cas, c’est pénal. Il était donc de mon devoir d’informer le procureur.



J’ai eu des contacts par la suite avec le Dr Beck, médecin d’Exit, et l’accompagnatrice qui m’ont également dit que je n’avais fait que mon devoir. J’ai aussi appris que M. Didier Tribolet et son père avaient encore pu partager des moments très intenses et peut-être finir de régler certaines choses, durant ces quelques jours de vie supplémentaire.



On est dans un domaine très sensible et subtil avec l’aide au suicide assisté. Il ne s’agit pas uniquement d’être pour ou contre, mais parfois aussi de savoir si c’est le bon moment.



Si c’était à refaire, je referais la même chose. Et si M. Tribolet le souhaite, je le rencontrerais très volontiers, pour lui expliquer ce qui m’a amené à agir ainsi.»