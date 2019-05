Sortie aujourd'hui d'une pièce suisse de 20 francs pour commémorer le 50e anniversaire du premier pas sur la Lune. C'est une excellente idée, tout comme il est judicieux d'avoir mis en avant l'expérience suisse qui avait été déployée lors de cette mission extraordinaire: un capteur de vent solaire. Hélas, si le dispositif était ingénieux, son look n'était pas terrible et c'est encore pire stylisé sur la pièce. On dirait qu'Aldrin est en train de ramasser les poubelles. Cela doit être ça, la propreté suisse. Michel Pralong

Slogan couillu

Le Parti libéral-démocrate britannique a dévoilé ce jeudi son slogan de campagne pour les élections européennes: «Bollocks to Brexit». Soit: «Merde au Brexit». Le «Guardian» précise cependant que les candidats du parti qui seraient mal à l’aise avec la formule choc auront le droit d’utiliser le plus modéré: «Stop Brexit». Et ceux qui trouvent encore ça trop brutal? «Flûte au Brexit, nom d’un petit bonhomme»? Renaud Michiels

Il est Temps d'agir

Saluons l'initiative du journal «Le Temps», dont l'édition de ce 9 mai est une spéciale climat. D'un autre côté, quand on s'appelle «Le Temps», si on ne se préoccupe pas de la météo... (MP)

Festival bègue

«Le Festival de caves cherche des caves», titre «L’Est Républicain». Avec tous les acteurs vieillissants, on aura peut-être aussi bientôt droit à un: «Le Festival de Cannes cherche des cannes». (RM)

Prénom: mais c'est bien sûr!

Les théories pour expliquer le choix des prénoms de l'enfant d'Harry et de Meghan ne manquent pas. Mais ceux qui cherchent des origines britanniques ou américaines à Archie se trompent, ses parents se sont inspirés du français. La preuve:

(MP)

