Dans la campagne pour les JO Sion 2026, le fameux «milliard de francs» que le Valais recevrait de la Confédération était au centre des débats. En son temps, l'ex-conseiller d'Etat Oskar Freysinger en avait fait un argument électoral, comme quoi il ferait venir un milliard en Valais... En réalité, le milliard de la Confédération vient tout seul et chaque année!

A la suite d'un postulat de Viola Amherdt (VS/PDC), décidément très présente en ce moment, l'Administration fédérale des finances a effectué une analyse des dépenses et des recettes entre la Confédération et les cantons pour la période 2013-2016. D'un côté, elle a additionné les salaires versés par la Confédération, les adjudications de travaux, les services, les achats, l'armée, etc... De l'autre, elle a calculé les recettes fiscales et autres qui entrent dans les caisses fédérales.

De toute évidence, c'est le canton de Berne qui, avec sa situation centrale, compte 11,5 milliards de francs de dépenses de la Confédération contre 7 milliards de recettes en retour... Ensuite, le classement met en évidence la forte implication de la Confédération en Valais. Globalement le canton reçoit 2,77 milliards, tout en fournissant 1,7 milliards en retour. Soit une différence d'un milliard de francs en sa faveur!

En fonction du nombre d'habitants, cela représente un montant de 3061 francs par habitant en Valais. Il n'y a que le Jura qui soit encore plus bénéficiaire avec 5278 francs par personne. A Fribourg, cela représente 2398 francs et à Neuchâtel 91 francs. A l'inverse, la Suisse romande compte deux cantons riches qui contribuent plus qu'ils ne reçoivent: Vaud avec 1196 francs par personne et Genève avec 4565 francs.

(Le Matin)