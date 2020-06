Dès le petit matin, des bourrasques de foehn ont réchauffé l'atmosphère de Crans-Montana en ce vendredi 12 juin 2020. Profitant du soleil, les vaches paissaient paisiblement dans les pâturages de la station et n'imaginaient certainement rien de ce qu'il se passait près de 2000 mètres plus haut: des skieurs profitaient de conditions presque hivernales sur le glacier de la Plaine Morte.

En manque depuis la fermeture abrupte des stations en mars à cause du coronavirus, certains adeptes de glisse sont venus de loin: de Suisse alémanique et même de France et d'Autriche. Bertrand et Marianne, eux, sont des locaux et se sont réjouis de la réouverture de la station: «On était restés sur notre faim. On est venus clôturer la saison de ski dignement! » D'après Maxime Cottet, directeur des remontées mécaniques, ce sont 200 à 400 skieurs qui se sont élancés quotidiennement depuis le 6 juin sur l'unique piste ouverte à près de 3000 mètres. Une majorité étaient des freestylers profitant du snowpark, mais nous y avons aussi croisé des randonneurs. A découvrir dans notre galerie photo.

Le ski reste encore possible à Crans-Montana jusqu'au dimanche 14 juin. Les mordus pourront ensuite se rediriger vers Zermatt, seule autre station ouverte actuellement aux skieurs.