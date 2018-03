Le fromage de brebis de la Fromathèque, à Martigny-Croix (VS), a décroché le titre de champion du monde, a rapporté «Le Nouvelliste». Lors du «World Championship Cheese Contest» qui s'est déroulé à Madison, dans le Wisconsin, au nord des USA, le fromage fabriqué par Jonathan Baillifard et Jérôme Duay a reçu la note de 99.55 points sur 100.

«Nous avons un représentant aux États-Unis qui vend nos fromages à raclette de Bagnes et nos brebis, pour le moment uniquement sur New York. À 5 heures 30 ce matin, il nous a envoyé un message pour nous annoncer la nouvelle», a confié Bertrand Gabioud, un des fondateur de la Fromathèque, cité par le quotidien. Et de compléter: «On n'avait pas vraiment prévu de participer à un concours de niveau international, mais le représentant nous a dit que ça ne coûtait pas grand-chose et il l'a inscrit».

Par ailleurs, ce fromage mi-dur avait déjà décroché le titre de champion suisse en 2016, lors du «Swiss Cheese Awards».

(Le Matin)