Le Département de l'instruction publique du canton de Genève (DIP) s'enfonce un peu plus dans la crise. Déjà sous pression dans l'affaire Ramadan, le DIP doit faire face aux accusations lundi de sa secrétaire générale, Marie-Claude Sawerschel, qui avait été suspendue le 17 mars dernier dans le cadre d'un contrat signé par sa cheffe, la conseillère d'Etat Anne Emery-Torracinta, et la société informatique dirigée par son compagnon. Un contrat qui soulève la question d'un possible conflit d'intérêts.

Interrogée sur les ondes de la RTS, la n°2 du DIP a donné sa version des faits. Elle a affirmé que Anne Emery-Torracinta lui a téléphoné trois quarts d'heure avant l'annonce à la presse pour l'informer qu'elle allait être suspendue, «pour des raisons qui ne m'étaient pas du tout claires», confie Marie-Claude Sawerschel avec indignation. «Elle m'a proposé une phrase qui allait être donnée à la presse, disant que j'avais demandé à être suspendue de mes fonctions. Je n'ai pas fait cette demande, je n'ai pas à la faire, je m'y suis refusée», a-t-elle expliqué.

Un bouc émissaire

Le bras droit d'Anne Emery Torracinta précise, par ailleurs, qu'on lui a recommandé de démissionner «pour que les choses ne soient pas vécues trop douloureusement», poursuit-elle. Une «demande proprement consternante» et qui touche à son intégrité pour celle qui a passé 38 ans au DIP.

La N°2 du DIP estime n'avoir rien à se reprocher. Selon elle, elle a fourni à sa cheffe tous les éléments d'appréciation nécessaires dans cette affaire. «Je n'ai jamais voulu cacher quoi que ce soit sur ce mandat», s'insurge-t-elle. Elle rappelle qu'Anne Emery-Torracinta a signé en tout état de cause le mandat octroyé à son compagnon.

Elle s'estime dès lors être un bouc émissaire dans cette affaire. «C'est d'une violence inouïe et rare», affirme-t-elle. Elle souhaite désormais retrouver un peu d'intégrité et estime de toute manière «scandaleux» ce qui lui arrive. «On ne doit pas laisser à Genève un collaborateur de l'Etat être traité de cette façon-là.»

Un abus d’autorité

Selon la RTS qui a interrogé des experts, des irrégularités apparaissent bel et bien dans la procédure de suspension de Marie-Claude Sawerschel. S'il devait être confirmé qu'Anne Emery-Torracinta a signé le contrat en parfaite connaissance de cause, la suspension pourrait même constituer un abus d’autorité au sens du code pénal, estime notamment un avocat.

Le fait que le conseiller d'Etat François Longchamp ait pris seul la décision de suspendre la secrétaire générale, sans en informer le reste du gouvernement, poserait également problème.

