Ces deux pioupious reviennent de loin! Ils ont été balancés par un individu dans un buisson, samedi dernier, à Athenaz, dans la campagne genevoise, alors qu’ils étaient en train d’éclore. Au total, une dizaine d’œufs ont subi le même sort. La plupart des poussins sont morts, victimes du choc ou d’un manque de chaleur.

«Là, ça va un peu loin! s’énerve Valérie Derivaz, la présidente de SOS-Chats Genève, qui a volé à leur secours. Les animaux ne sont pas des jouets. Ce n’est pas parce qu’on a vu sur Internet qu’on peut faire éclore des œufs bios achetés au supermarché, qu’il faut absolument essayer. Quand on fait naître des poussins, qu’est-ce qu’on en fait ensuite? On les jette dans la nature, comme ça?! C’est inadmissible!»

Alors, le coupable s’est-il effectivement amusé à mettre des œufs en couveuse pour voir s’ils étaient fécondés, avant de s’en débarrasser? Mystère.

Toujours est-il qu’un individu a bel et bien été aperçu par un voisin, en train de vider le contenu d’une caisse. Ce dernier a ensuite entendu du bruit, et s’est approché du buisson, où il a découvert ces œufs fracassés, avec des oisillons. Avant de les récupérer.

Mais comment ont-ils finalement atterri entre les griffes bienveillantes de la sauveuse des chats? «Ce monsieur a alerté la police, qui m’a contactée, car ils savent que j’interviens en urgence pour tous les petits animaux de compagnie», explique-t-elle.

Lorsque Valérie Derivaz est arrivée sur place, un poussin était hors de l’œuf, les autres en train d’en sortir ou toujours à l’intérieur. «Je les ai amenés chez notre vétérinaire. Ils étaient dans un état très critique. Car non seulement ils ne sont pas restés à température constante, comme devraient l’être les petits poussins, mais, en plus, certains ont peut-être eu des lésions internes, étant donné qu’ils ont été lancés dans les buissons.»

Malgré les bons soins de Valérie Derivaz, et la couveuse qu’elle est allée acheter pour les y placer, seuls deux petits étaient encore en vie, hier. Trois sont morts rapidement, et d’autres alors qu’ils étaient en train d’éclore. L’un d’eux, avec un «œil au beurre noir». «Je lui fais des compresses, et son état s’améliore», dit la présidente de SOS-Chats Genève. Toutefois, rien n’est encore gagné.

En attendant, la secouriste a dénoncé le cas aux Affaires vétérinaires. «C’est de la maltraitance. On ne fait pas naître des animaux pour s’en débarrasser dans la nature.» (Le Matin)