Aujourd'hui s'ouvre à Paris le procès d'UBS, la plus grande banque de Suisse, pour «démarchage bancaire illégal» et «blanchiment aggravé de fraude fiscale» entre les années 2004 et 2012. Les débats doivent durer jusqu'au 15 novembre et risquent fort de constituer un long réquisitoire. Pour le conseiller national et économiste Samuel Bendahan (PS/VD), il faut s'attendre au procès d'une certaine suisse, qui ne laissera pas indemne l'image du pays.

«La banque UBS est très associée à la Suisse, note-t-il. Tout ce qui peut toucher une grande entreprise de ce niveau risque de ternir son image. Si l'on regarde encore aujourd'hui dans les feuilletons américains, les banques helvétiques demeurent encore l'endroit où les criminels cachent leur argent. Cependant on ne peut pas mettre en accusation tout un pays. La Suisse compte énormément de banques qui font leur métier et ont agi de manière correcte.»

Pour lui, les épisodes de ce procès vont surtout «nourrir l'inconscient collectif car des sommes faramineuses sont citées. Cela donne une dimension quasi cataclysmique des opérations, où un milliard de francs d'amende apparaît comme une petite somme pour la banque, mais tellement énorme pour le commun des mortels.»

Effet systémique sur la réputation

Heureusement, pour l'économiste Vaudois, depuis l'époque des faits incriminés, la Suisse a changé : «Nous avons introduit l'échange automatique d'informations et développé la coopération internationale en matière financière. C'est la banque UBS d'il y a dix ans qui va être jugée. Mais c'est aujourd'hui qu'on en paye le prix en terme d'image. Si on évoque l'effet systémique des grandes banques au plan économique, il s'applique aussi à la réputation d'un pays. Les sociétés qui portent la marque suisse ont un avantage, mais si elle en abuse, tout le monde en pâtit.»

Le socialiste constate enfin: «Ce qui a changé aussi c'est l'attitude de certains à droite. Il y a quinze ans, le PLR défendait à fond ce type d'agissements couverts par le secret bancaire. Il y a eu un changement important au niveau de la prise de conscience en Suisse. On doit se défendre en montrant l'exemple, en donnant des preuves que l'on a tiré un trait sur ce passé.»

(Le Matin)