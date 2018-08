Les taximètres des taxis en Suisse affichent une distance moyenne trop élevée, selon des contrôles effectués par l'Institut fédéral de métrologie (METAS). Celui-ci recommande aux propriétaires ou chauffeurs de contrôler davantage les appareils.

Les exigences relatives aux taximètres sont réglementées dans une ordonnance depuis 2014, rappelle le METAS jeudi. Celle-ci prévoit que les propriétaires ou les chauffeurs de taxis eux-mêmes contrôlent une fois par année si les mesures de distance des taximètres sont correctes.

Erreurs maximales tolérées

METAS a effectué, entre novembre 2017 et février 2018, 165 courses de contrôles dans plusieurs villes suisses. Ces tests ont révélé que les taximètres mesurent en principe correctement la distance, mais qu'ils affichent une distance en moyenne trop élevée.

67% des taximètres ont présenté un écart inférieur à 2% de la distance parcourue et ont ainsi respecté les erreurs maximales tolérées fixées dans l'ordonnance. 26% des taxis contrôlés ont présenté un écart de plus de 2% de la distance mesurée et 7% un écart inférieur à - 2%.

Quelques centimes

Au final, certains clients ont payé trop, d'autres pas assez, a expliqué à Keystone-ATS Jürg Niederhauser, chef d'Etat-major auprès du METAS. Mais la différence est de l'ordre de quelques centimes.

Ces résultats montrent que la situation n'est pas optimale et qu'il s'agit de l'améliorer. Les erreurs maximales tolérées de 2% peuvent être respectées si les autocontrôles prescrits sont faits régulièrement. Actuellement, les entreprises et les chauffeurs de taxis ne les effectuent pas suffisamment.

METAS a attiré l'attention des autorités cantonales sur ce fait et procédera à l'avenir à des contrôles réguliers. (ats/nxp)