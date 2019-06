Une carte concernant la canicule connaît un certain succès sur les réseaux sociaux. Et pour cause: les différents relevés de température dessinent une tête de mort. Ou le célèbre Cri de Munch, selon l’homme qui l’a tweeté. Le message semble clair: il va y avoir des morts…

A gauche carte des températures à 1500m prévues par GFS. A droite le cri de Munch.

Jamais vu ça en 15 que je regarde des cartes météo #canicule pic.twitter.com/RIJTXiCUh1 — Ruben H (@korben_meteo) 20 juin 2019

Mais est-ce un canular? Ou un clin d’œil dû au hasard? Le service Check News de «Libération» s’est posé la question. Et apporte une réponse claire: cette carte est parfaitement authentique.

Des valeurs «frappantes»

L’auteur du Tweet, relate «Libération», est en fait un professionnel. Il s’agit de Ruben Hallali, docteur en météorologie à l’université Paris-Saclay. «La carte est issue du site meteociel.com. Elle représente le résultat d’une prévision des températures en France pour le jeudi 27 juin 2019», a confirmé ce météorologue.

Bonne nouvelle, donc, la représentation de la Mort est un pur hasard. «Au-delà de la ressemblance anecdotique avec le célèbre tableau du peintre norvégien, ce sont bien les valeurs représentées par la carte qui sont frappantes», note cependant «Libération».

Entre 35 et 41 degrés

Cette carte indique en fait les températures prévues à 1500 mètres d’altitude. Les plus chaudes – les yeux ou la bouche de la tête de mort – sont de 28 degrés. Pour la Suisse romande, on trouve 25 ou 26 degrés. Et, est-il précisé, pour connaître la température au sol il faut ajouter «entre 10 et 15°». Résultat, selon cette carte, on subira jeudi en Suisse une température de 35 à 41°…

Or cette prévision n’a rien de délirant. MétéoSuisse annonce 32° à La Chaux-de-Fonds. Mais 35 à Lausanne, 37 à Genève ou 38 à Sion.

(Le Matin)